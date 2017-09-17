找整復師針灸治病 左肺遭刺穿氣胸

2017-09-17 12:16

〔記者錢利忠／台北報導〕周姓整復師明知自己沒中醫師資格，卻仍替因腸胃宿疾前來求診的陳姓男子「隔衣針灸」，還誇說：「等一下一定讓你有感覺」，未料施針不慎刺穿陳男的左肺，導致氣胸；台北地院認為周某破壞國家醫師專業制度、妨害國民健康，依違反醫師法判他10月徒刑，可上訴。

周某原已在簡易判決處刑時認罪，前年12月被判7月徒刑，緩刑2年；台北地檢署認為量刑過輕提起上訴，北院重組合議庭審理，周某改口否認施針過程有過失，也沒說明針灸學習狀況，合議庭認定他擅自從事針灸醫療行為，與陳男傷勢有因果關係，考量他飾詞否認犯行，加重改判10月徒刑。

周某今受訪表示，當初友人介紹陳男來找他，陳男自稱打嗝快4年未癒，希望快點治好，因他是軍人退伍，本著愛民初衷，才建議陳男針灸，他使用1寸長的針灸針，斜角度進針不到1個食指指節深，沒超過2公分，不可能刺到肺，但法院不採信，他會提上訴，未來不會再幫人針灸。

判決指出，103年6月13日晚上6點多，患胃食道逆流、胃潰瘍等腸胃宿疾的陳男向周某求診，周某替陳男按摩腳部後，問他是否感覺胃比較舒服，陳男答沒有，周某便拿出針灸針，分別在陳男的四肢及左側肋骨等處施針；陳男返家後8小時，即因劇烈胸痛掛急診，醫師檢查才發現他的左側肺臟氣胸。

周某在合議庭上承認收費1000元替陳男針灸，但反駁稱沒刺傷陳男肺部，他雖辯稱有在陳男的四肢及位在左側肋骨附近的穴位扎針，但這些穴道不會造成氣胸，他曾想以10萬元與陳男和解，但遭拒絕。