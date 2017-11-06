保健》立冬吃補別補過頭 中醫師有話要說…

坊間薑母鴨、羊肉爐、養生雞、烏骨雞等食補店，高掛布條預告立冬這一天提早營業。（記者李容萍攝）

2017-11-06 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕時序入冬，明天正值24節氣中的「立冬」，民間習慣進補暖身好過冬，坊間的薑母鴨、羊肉爐、養生雞、烏骨雞等食補店，立冬日紛紛提早營業；不過，這兩天全台氣溫回升，中醫師提醒，過去的進補習俗不見得完全適用於現代人，每年門診都會有民眾「補錯」或「補過頭」，甚至有人因燥熱體質吃太補，便祕一個星期就醫才恍然大悟。

壢新醫院中醫師陳宗政指出，一名患者原本體質燥熱，吃了太多溫熱的藥膳，結果造成嚴重便祕，一個星期後趕緊就醫，才知道是補過頭。此外，若有口乾舌燥、舌紅、身體發熱、睡不好、便祕、臉長痘子（痤瘡），也有可能是補過頭的症狀。

陳宗政說，入冬吃藥膳進補是為冬天及隔年做好準備，著重養腎補血氣、強筋骨，進補大致分成溫補、平補和涼補，需搭配個人體質來進行調配，建議民眾徵詢醫師診斷，來確認體質與進補的方向；像體質虛寒，時常手腳冰冷、較易畏寒的族群，可以嘗試採取比較溫補的方式調整體質，體質比較燥熱的，可以選擇比較涼性的進補，才不會越補越上火。

一般來說，薑母鴨、羊肉爐是比較溫熱，燥熱體質在食用時應該減量，且次數不可太密集。坊間販售藥包常見的十全大補湯、八珍湯雖然比較溫補，選購時應注意藥材品質良莠不齊，成分比例也不明確，建議由醫師診斷或開立處方比較有保障。

此外，女性朋友如果月經期間，應該在月事之後量少，才可開始進補。懷孕婦女在初期3個月應該少吃，或是有醫師處方；懷孕後期進補的量也不宜過多，最好都先徵詢醫師意見。醫師提醒，食補必須符合個人體質，如有感冒、咳嗽、鼻過敏等症狀，建議先不要進補，才不會適得其反。