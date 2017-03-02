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醫病》天冷小鹿亂撞 「心房顫動」引發腦中風

2017-03-02  16:21

〔記者林彥彤／台北報導〕根據中央氣象局預告，強烈大陸冷氣團報到，臨床醫師今指出，氣溫驟降，腦中風、心肌梗塞等心血管疾病增加三至四成，其中有部分患者進一步檢查才發現，是無症狀的「心房顫動」所引發的腦中風，提醒民眾留意自己的脈搏跳動。

林口長庚紀念醫院心臟內科助理教授醫師詹益欣指出，正常人每分鐘心跳大約在60到110下左右，但心房顫動是心房內不規則電氣活動，使心跳呈現不穩定速度、又快又亂，就像初戀一樣心臟小鹿亂跳。

詹益欣表示，心房顫動盛行率約1%-2%，發生率會隨著年齡增長而隨之提高，65歲以上發生率為5%，80歲以上成長為10%，其中值得注意的是，心房顫動引發的腦中風是一般人的5倍、死亡率也是一般人的2倍。

詹益欣說，部分心房顫動患者會出現心悸、暈眩、胸痛等症狀，但大部分的患者是屬於無症狀，直到引發腦中風送急診後，進一步檢查才確診。

詹益欣建議，民眾可留意脈搏的跳動，如果出現脈搏忽快忽慢時，就要小心，需要進一步到醫療院所接受心電圖檢查，早發現才可及時接受藥物治療。

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  • 部分心房顫動患者會出現心悸、暈眩、胸痛等症狀。（記者林彥彤攝）

    部分心房顫動患者會出現心悸、暈眩、胸痛等症狀。（記者林彥彤攝）

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