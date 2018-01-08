出借恆春機場練氣功？屏縣府建議應先打通「任督二脈」

恆春航空站。（記者陳彥廷攝）

2018-01-08 23:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕耗資6億元改建成民航站的恆春航空站，2014年9月已無民航機載客起降，存廢引熱議，屏東縣政府不放棄，去年3月提出國際包機的復活計畫，但受限航權未核定和演習禁航區的劃設，至今未有客機起降，縣府建議交通部，與其出借給民間社團練氣功，不如用行政協商打通航權、禁航區「任督二脈」。

恆春機場2004年改造民航機場，台北恆春對飛的載客量每下愈況，但明明每年都有大量港澳觀光客到恆春半島，卻作法轉為飛機乘客，縣府認為相當可惜，提出開放國際商務包機的活化計畫試辦2年，也已和不少國內外航空公司、旅行社接洽，但業者得知未核定航權及禁航區的限制而打退堂鼓，至今仍無民航機起降。

「恆春對飛香港有前例！」屏縣府發言人黃建嘉表示，國內航空公司高層就曾向縣府指出香港對飛恆春歷史，技術上根本不是問題，但航權核定和禁航區限制卻像恆春航空站大展身手的「緊箍咒」。

黃建嘉說，民航局未核定航權，卻要縣府先找到旅客群，但事實上無航權就無飛機起降，接著當然不會有旅行社投入，再來也不會有搭機客群，沒有乘客當然不會有市場，一環扣一環。

他以港澳客為例，若是從松山或桃園下機，還要花至少4小時才能抵恆春半島，技術既已不是問題，建議交通部民航局何不核定香港航線並指定航空公司起降，一下機就是恆春半島，大大國際吸客力，但民航局不核定航權卻選擇出借、出租等方式活化，令人氣餒。

至於禁航區，他則表示，有時一劃就半年，以往就算固定航線還得由民航公司申請才開放，他認為演習是國防所必要，不過這種對待民航機的態度顯已反客為主，亦不夠務實及彈性。

黃建嘉強調，墾丁觀光仍有約500萬人次基數，也是國內具國際競爭力的景點，建議交通部就觀光角度積極打通航權、禁航區的「任督二脈」，而非著眼非航空本業的處理方式。