史上最髒！小被被泡水變這顏色 網友嚇傻：平常睡路邊嗎

網友表示，小被被已經跟了他20年了。（圖擷取自《Dcard》）

2018-01-08 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友把平常抱著睡的小被被拿去洗，結果泡水的照片卻讓其他網友傻眼，懷疑原PO「平常是都睡路邊嗎？」

一名網友在論壇《Dcard》PO出照片並表示，「相信很多人都有自己的小被子，而且最愛聞小被子的味道，睡覺時要聞著、抱著睡得才安穩」，還說自己4歲就擁有一條，直到現在24歲也還在使用。網友也說，「擁有小被子的人最怕的事就是...小被子被拿去洗了，因為味道會不見，需要一段時間重新培養味道」。

原PO表示，他的小被被已經1.2年沒洗過了，前（6日）天終於把它拿去洗，這條看起來不算太髒、顏色為棕褐色的布，被原PO拿去泡水洗滌後，水竟然變成泥灰色的，讓他自己也忍不住驚呼「這是⋯水溝水吧？水泥水？太嚇人了吧！」

原PO把小被被洗好晾乾後，真相卻讓人傻眼，因為他的小被被不是棕褐色的布，而是純白色的。原PO對此也開玩笑的說「我以為我的小被被是土黃色的，原來是白色的啊！」其他網友看到小被被顏色轉變的過程也都傻眼，紛紛留言「我在地下道常常看到跟你一樣的被被」、「你平常都睡路邊是吧..」、「別拿抹布騙我 一定是我眼睛業障重...」、「我的小被被也是白色的，但你的也太扯了吧，是家裡空汙太嚴重嗎哈哈哈」、「你在你的被被上大小便嗎，兩年變成這個顏色？？？太噁了」。