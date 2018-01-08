台灣舞龍活靈活現 諮商師「神的角度」空拍

紀錄片導演、諮商心理師張志宏從空中拍下王功龍獅團的舞龍畫面。（張志宏攝影提供）

2018-01-08 08:31

〔記者林宜樟／綜合報導〕舞龍是華人傳統技藝，台灣知名紀錄片導演、諮商心理師張志宏日前正在拍攝女子八家將畫面時，意外從空中拍到王功龍獅團的舞龍畫面，只見舞龍手們操作龍體，讓龍上下、左右鑽動，蜿蜒翻騰，栩栩如生，從「神的角度」拍到的畫面讓人讚嘆不已。

張志宏於彰化師範大學輔導與諮商學系畢業，因對影像工作有興趣而投入紀錄片工作；他曾拍攝紀錄片「女神降臨」，呈現花蓮縣光復鄉北玄宮女子家將的故事，獲得2013年新北市紀錄片獎優選，也獲得廣大迴響。

張志宏說，日前他再前往北玄宮拍攝女子八家將時，剛好從空中拍到王功龍獅團的舞龍畫面，他說，第一次發現原來舞龍從空中看起來是這麼活靈活現，更開玩笑說「突然覺得有一股熟悉感湧上心頭，原來是想起我高中時拿3310玩的貪食蛇」。

1分多鐘的空拍畫面，只見9名舞龍手利用手部動作變換，甚至還騰空架在隊友身上躺著舞動，讓龍體前進轉彎、上下翻滾，時而縮短再拉長，時緩時急，最後縮成一團；雖是民眾常見的舞龍技藝，但從正上方高空拍攝畫面呈現的感覺，和從平面觀賞感受完全不同。

從特殊的角度觀賞傳統技藝的展現，讓許多網友說「好靈活的神龍」、「第一次從上面往下看龍」，「好棒！」。

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