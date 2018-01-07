醫病》要命謠言！咳嗽CPR救心肌梗塞？醫師：先打119

2018-01-07 22:56

［記者廖淑玲／雲林報導］「心肌梗塞發生時，只有10秒自救的時間，學不學自己決定！」氣溫驟降，又有寒流要來，最近網路又開始流傳用「咳嗽CPR」自救心肌梗塞，還鼓吹轉發救人命，不少人在LINE群組狂傳，但醫師說，若病患沒意識，根本不可能要求咳嗽，此時要救人，一定是先打119。

原始貼文寫：「忙忙碌碌的你上了一整天的班，正在獨自開車回家的路上！你感覺到非常緊張和不舒服……突然！你感到胸口有一股劇痛，並且開始漫延到手臂和下巴……怎麼辦？你以前是曾經受過心肺復甦法CPR訓練，但老師並沒教你怎麼給自己做急救？患者要立刻把握10秒鐘的短暫黃金時間自己救自己。首先不要驚慌，要不停咳嗽，用力的咳，每次咳嗽前，都要先深深吸一大口氣，然後，用力地、深深地、長長地、不停地咳，好像要把胸腔深處的痰咳出來一般，每間隔大約2秒鐘，要做一次吸、一次咳，一直要做到救護車趕到時，或者已經感到恢復正常，才能休息。」講得頭頭是道，但其中卻有很多疑點有待斟酌。

台大醫學院心臟內科教授、台大醫院雲林分院長黃瑞仁今天表示，咳嗽時心跳會加快、血壓上升，增加交感神經，醫療團隊進行心導管手術急救，若病患意識清楚，醫生才會要病患咳嗽有助手術，若患者已無意識也沒辦法咳嗽。

黃瑞仁說，若病患沒有意識，要求咳嗽根本不可能，因此病患一驚覺胸痛、喘、冒汗等心肌梗塞徵兆時，不論是不是獨自一人第一個動作一定是先打119，明確說明地點等待救援，若有旁人要不能間斷為病患施行CPR，一直為病患心臟按摩，直到救護車抵達再由專業人員接手，否則要快昏迷或已昏迷病患自己咳嗽是無濟於事。