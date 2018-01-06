枋中催「台清」！ 陳映沂、陳姿鳳錄取名校 陪同學拚學測

2018-01-06 21:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮高中今年升學大放異采，現在才1月，連學測都還沒考，學生就已透過特殊選才管道錄取台大、清大！陳姿鳳和陳映沂經由清大「拾穗計畫」囊括清大化學系唯二名額，但就算已有頂尖大學可念，貼心的兩人不想干擾到同學奮戰，還在班上帶頭念書，準備月底學測和同窗們再拚佳績！

陳映沂和陳姿鳳都從國中部直升，國中時兩人互不認識，但上高中後卻因都對化學非常有興趣，被老師們看好，並湊成搭檔，高一參加科展，高二就以電池觸媒為題，拿下全國科展第一名，去年還獲邀至日本以英語發表研究成果，這些連在都會高中都屬非常難得的經歷，果然獲得青睞。

陳映沂和陳姿鳳在「拾穗」除了包辦化學系唯二名額，還入選清華學院學士班。而陳姿鳳去年榮獲總統教育獎，是屏東縣唯一的高中組獲獎學生，去年12月底更透過「希望入學」成為台大藥學系學生，現在才1月，但枋中的升學成績卻已是催出「台清」，成績歷年最佳。

映沂與姿鳳都說，上高中後，對化學非常有興趣，老師希望她們透過科展接觸更廣的事物，開拓視野，也感謝學校爭取資源，例如到醫學營或頂尖實驗室學習等等，盡力汲營新知。

「會選化學系！」陳映沂說，從參加科展一路以來的磨鍊，讓她證明偏鄉學校非但不會不如人，反而還有更突出的機會，放榜時實在是很開心，也證明不用煩惱食衣住行等外務的直升，是正確選擇，希望成為鼓勵學弟妹的例子。

至於父親早逝的陳姿鳳，媽媽是印尼新住民，獨力扶養她和弟弟，爭氣的姿鳳從小就透過獎學金賺學費，媽媽雖然擔心她孤身赴笈台北，但姿鳳希望投入藥學領域，改善印尼家人愛吃成藥的習慣。

重情誼的映沂和姿鳳，相互感謝彼此一路扶持，學測在即，她們和老師、同學感情好得像一家人，兩人除了希望別干擾班上念書情緒和氣氛，陪伴同學繼續拚學測，也驗收自己3年來學習的成果。