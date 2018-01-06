黃澄澄美景 來看台東縱谷油菜花海

今年的油菜花長得雖然不高大，黃澄花海仍讓民眾快樂賞花。（記者王秀亭攝）

2018-01-06 11:59

［記者王秀亭／台東報導］台東縱谷稻田二期稻作收割後，會在田裡撒下油菜花等綠肥作物，黃澄花海已經盛開，不過，今年受到天氣影響，油菜花偏小，由於2月4日立春後進入一期作插秧期，最佳賞花期只到20日左右。

這兩天縱谷地區雖然細雨綿綿，仍擋不了民眾賞花的熱情，許姓遊客說，黃澄花海在細雨中格外顯眼，不過今年的面積比往年都小，無法享受一眼望去都是花海的暢快。

池上鄉農會祕書黃榮欄表示，全鄉近1800公頃稻田，有1000公頃在休耕期撒下油菜花，又以伯朗大道、金城武樹周邊為重點區域，但今年成長期間雨水少，油菜花長得慢，部分農田長得稀落。

黃榮欄說，加上農民在2月4日立春前，就會陸續翻耕，準備插秧，因而今年農曆春節無油菜花可賞，位於池農碾米廠旁的主題花海會持續到農曆年後，但今年大整修，賞花區只剩3分之1。

有別於池上鄉，關山鎮農會在米國學校周邊栽種了30公頃的向日葵花海，每逢假日還有在地展演團體表演助陣，鹿野地區農會選在瑞源二層坪水橋周邊，種下10公頃波斯菊、12公頃紅藜花海，兩鄉鎮花海預計2月初盛開，直到農曆年節後。