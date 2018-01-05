虎井國小「跨海教學」 程式設計不落人後

2018-01-05 22:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市虎井國小雖然位在內海離島，但卻透過科技教育與國際接軌，現在世界潮流討論度最夯的3D建模、3D列印以及程式設計，虎井國小雖然在離島也不缺席喔！國立臺北教育大學何慧瑩教授專程跨海教學。

去年去年11月底的一次研習場合，因緣際會與何慧瑩教授認識的虎井國小校長林妍伶，在教育理念謀合下力邀何慧瑩跨海與虎井國小師生見面，並帶來最新的3D建模、列印實作，以及Arduino程式設計的基本概念課程，讓孩子們開拓學習的視野，打開另一扇學習之窗。

對於離島國小的孩童而言，3D是全新的體驗，從3D建模開始，孩子們學會從不同的角度去看待一件事物，接著，看到自己在電腦螢幕上設計的畫作，透過3D列印機列印出成品，孩子們發光的眼睛、上揚的嘴角，很難掩飾興奮的心情與學習的成就感！放學後的時間特別邀請國中的哥哥、姐姐來「當學生」，拉近城鄉教育的差距，也在離島掀起3D學習熱潮。

今年虎井國小也是少數通過加入「教育部跨領域美感教育課程國小階段合作實驗學校」，未來有更多的機會可以讓孩子們動手探索世界。生活即教育、教育即生活，生活美學需涵養，讓孩子們在生活的情境脈絡中有更豐富的體驗與經驗，相信他們的學習會更有動機，也會更想要學習與付出，最後用自己的能力協助解決真實生活中的問題。