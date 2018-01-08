當你看到路人掉橘子...... 台港澳中 街頭測試信賴溫度！

澳門的影片工作室團隊在台灣路上假裝不小心掉橘子，行人不分男女老少紛紛彎腰幫忙撿。（FB粉專/SHOOT AND CHOP授權提供）

2018-01-08 13:47

〔影音新聞／綜合報導〕台灣人的熱心友善再次被他國認證。一間來自澳門的影像工作室「SHOOT AND CHOP」，最近在四個城市拍攝「撿橘子測試」，假裝不小心在街上把橘子撒落一地，測試路人的第一反應。他們選定台灣台中，以及中國珠海、香港與澳門四個城市，反映出這四個不同社會中，人與人之間的信賴溫度。

影片中，可以看到台灣的路人幾乎第一時間就彎腰幫撿，態度積極；中國人大多選擇閃躲，好像害怕踩到，或是裝沒看到，但也有一對老夫妻、兩三位年輕人停下幫忙；在香港，路人則是選擇繞開與選擇幫忙的各一半；最後來到澳門，選擇幫忙撿的路人又比香港多一點。

影片在臉書迴響熱烈，雖然每個地方都會有熱心的人以及冷漠的人，不過台灣普遍的友善與人情味獲得來自許多其他國家的網友大讚，「台灣果然是最有人情味的」，有香港網友感到羞愧，還說不應在旺角測，因為現在那邊的中國人比香港人還多。有中國網友則在底下留言，「影片可以選擇性的剪輯，沒啥公正性可言」。

而台灣網友則在PTT好奇反問，「我比較想知道為什麼會有人不幫忙？」、「本能反應不就是撿起來嗎？有什麼難的？」

對此有網友解釋，「中國騙子特別多，自然會有戒心」、「中國最常見的詐騙伎倆就是假掉皮夾，真騙錢，尤其珠海那邊，沒人撿不意外」、「老人跌倒都不敢去扶，何況跌橙！」也有台灣網友留言，認為這是中國的共產社會氛圍所型塑而成，若他在台灣會出手幫忙，但在中國就不敢了，因為那邊太多騙子、人與人缺乏基本信任。