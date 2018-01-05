大學二階甄試大撞期 國教盟抗議要教育部快解決

12年國教家長聯盟副理事長陳綺貞以高三家長身分怒批，她的孩子選擇權被剝奪了。（記者林曉雲攝）

2018-01-05 11:06

〔記者林曉雲／台北報導〕大學二階甄試456個校系大撞期，國教行動聯盟等家長團體今早冒雨赴教育部抗議 ，要求教育部和招聯會在1月底，將同學門及同屬性的校系甄試時間錯開，還給學生教育選擇權，讓家長和學生安心過年，否則將赴監察院陳情並檢舉。

12年國教家長聯盟副理事長陳綺貞以高三家長身分怒批，她的孩子不是考頂大的那群孩子，所以不要誤會出來抗議的，都是恐龍家長或菁英家長，但她的孩子的選擇權一樣被剝奪，教育部宣稱要讓孩子藉此練習如何選擇，練習選擇之後要有正式的選擇，但她的孩子進入二階甄選，只有一次機會，怎麼會是練習？教育部的說法非常不負責任！

國教行動聯盟召集人王立昇表示，只要依照各校系的學門及屬性進行盤點，將同學門及同屬性的校系甄試時間錯開，即可順利解決問題，依教育部的分類，共有23個學門，包括電算機、工程、商業及管理、法律等等，以台大電機系和清大電機系為例，兩系同屬工程學門，兩系通過第一階段篩選學生的學測成績範圍有部分重疊，甄試時間應予錯開。

王立昇表示，甄試內容或方式相近，同校之同學門、同屬性校系可採「聯合甄試」方式處理，一個甄試分數可用在不同校系的二階評比上，雖選擇仍受6個志願的限制，但至少沒有撞期而不能選擇的問題，如果教育部和招聯會始終不肯解決問題，家長團體將赴監察院陳情並檢舉。

全長聯理事長劉世鴻、全幼總總會長蘇祐晟及12年國教家長聯盟副理事長陳綺貞在記者會中，大聲呼籲教育部和招聯會，距離學測還有一段時間，儘快解決甄試撞期的問題，才不會在少子化的困境中，又因不當的制度設計，而逼著孩子出走到國外唸書。

家長團體要求在盤點調整之後，甄試時程如與簡章不同，必須要修改招生簡章，且應透過至少以下4個管道通知考生：透過學測報名資料，通知每位考生甄試日期調整的訊息，且在學測成績單上加註提醒；透過高中職轉知各校考生；透過媒體及網站廣為宣導；在學生申請入學登錄上網時，彈出更改訊息視窗提醒，並請學生確認，經過如此縝密程序，應可化解有學生可能收不到更改訊息的擔憂。

相關影音