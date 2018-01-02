南市拚增上萬車格 臨時停車場春節前陸續啟用

前鋒路與民族路口附近的「民族路1段臨時停車場」啟用。（記者洪瑞琴攝）

2018-01-02 10:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市停車格供需不平衡，市區車位1格難尋，市府喊出「台南好停No.萬」計畫，力拚增建1萬個停車格，位在台南火車站後站附近的「民族路1段臨時停車場」新啟用之外，大學路、府前路2處臨時停車場也將趕在農曆春節前完成，好讓民眾停車安心「幸福過年」！

南市交通局表示，持續盤點轄內閒置空地，評估適合地點增闢停車場，為紓解台南火車站後站與成功大學周邊商圈停車需求，並帶動商業發展，與國有財產署合作闢建「民族路1段臨時停車場」，改善當地停車供給不足問題，亦活化閒置國有地。

南市停車管理處處長黃俊傑表示，這處臨時停車場位於民族路1段與前鋒路口，保存現有大樹，以及完善排水設施闢建停車場，共開闢汽車格位28席與機車格位60席，將能有效紓解火車站後站、北門商圈的停車需求。

另外，考量機慢車停車需求較高，配合停車場開放，未來將針對民族路1段周邊路段重新檢討停車格位配置，以釋放更多機慢車停車空間。

交通局局長林炎成表示，除了改善當地停車供給不足問題，亦創造閒置國有地活化利用價值，預計今年年農曆春節前，陸續完成「大學路社E1臨時停車場」、「府前、永福路口臨時停車場」等2處停車場闢建，屆時亦將開放民眾免費試停，讓大家停車安心、便利過好年。