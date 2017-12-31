基隆跨年晚會 碼頭邊high翻天

基隆跨年晚會在東3、4號碼頭舉辦，民眾邊吹海風邊看表演，相當愜意。（記者林欣漢攝）

2017-12-31 21:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕2017掰掰，喜迎2018！

基隆市跨年晚會今晚在基隆港東3、4號碼頭熱鬧登場，儘管氣候濕冷，由於有10多個獨立樂團接力演唱，仍湧入大批歌迷、粉絲一睹偶像風采，現場嗨翻天。

基隆市跨年晚會由活潑可愛的杜詩梅主持，一掃連日陰雨帶來的低潮，在地國立海洋大學、 崇右影藝科技大學熱音社開場，「沉霧樂團」、「Oh-Oh NEX」、「黎可辰」及基隆出身的「搖滾大嬸 Auntie Roxy」、「鏽鉚釘」、「董事長樂團」等10多組樂團，要輪番登台演唱5個半小時到午夜，熱鬧場面讓現場民眾聽得如癡如醉，大呼過癮。

儘管天公不作美，不時降下陣雨，但澆不熄現場熱力，民眾看表演站累了，就坐在碼頭旁邊吹海風邊看表演，相當愜意。

迎接2018年倒數時刻，基隆市長林右昌將與「TRASH」與民眾齊唱「讓我變成光」，一同倒數跨年；明天元旦上午6點在潮境公園，有「台灣頭，看日出」升旗典禮活動，參加升旗者可獲贈基隆山海元素的紀念造型頭巾，限量5000條；下午2點30分，中山區中和路的大竿林仙公廟代天宮發送春聯，讓民眾提早感受濃濃年味。