人行道上亂倒垃圾 環保局揪出遊覽車司機開罰

遊覽車司機人行道上倒垃圾，環保局揪出司機並開罰。（記者簡惠茹翻攝）

2017-12-31 12:20

［記者簡惠茹／宜蘭報導］一輛高雄的遊覽車行經宜蘭市宜興路二段附近時，司機違規紅線停車，然後開車門將遊覽車的垃圾往外倒在人行道上，附近的店家看到，忍不住調閱監視器影像，並放上網路，網友紛紛「公德心已死」。環保局指出，今天已經清理完畢，也找到該名駕駛，駕駛承認是個人行為，會依照廢棄物清理法的規定，裁罰1200元以上6000元以下的罰鍰。

「真的很沒水準，如果這是你家門前呢？」昨天下午1點多，一台遊覽車停在宜興路二段上旁，遊覽車司機打開車門，就將垃圾桶往人行道行道樹和消防栓旁倒，塑膠瓶、零食包裝和塑膠袋等等，倒了一地，附近店家將影片放上臉書社團「宜蘭知識＋」請大家評評理。

網友紛紛指出，「太扯了」、「無良業者」、「誇張到極點」，附近鄰居也表示，亂丟垃圾的行為很讓人困擾，公德心已經死掉了。

環保局長周錫福表示，昨天第一時間同仁就有發現民眾的意見反映，立即調查了解相關過程，經查是高雄的客運公司，昨天行為是駕駛所為，他個人也承認亂丟垃圾的行為，會依照廢棄物清理法的規定，裁罰1200元以上6000元以下的罰鍰，後續除了加強宣導，也會進行稽查，環境整理需要大家共同維護，呼籲車輛駕駛和用路人共同維護道路整潔。

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