「秋天雪」變身文創品 文武神轎也能做

大內石子瀨社區，將甜根子草做成文創品，結合社區的廟宇文化，打造文武神轎。（記者黃文瑜攝）

2017-12-30 22:56

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南大內橋下曾文溪畔甜根子草，每到秋天開花就白茫茫一片如白雪般景致，也被稱為「秋天雪」，吸引許多喜歡拍照的民眾到大內橋上取景，不過這些白茫茫的美景，到了冬天花謝，變成黃褐色，遊客不在，甜根子草的吸引力就只有短短的一、兩個月，離曾文溪沿岸最近的大內石子瀨社區，便將甜根子草割下發展文創品，並融入社區興盛的廟宇文化做成文武神轎。

石子瀨社區總幹事曾博揚說，每年甜根子草開花，許多遊客爭相拍照，花謝遊客也走了，而在地人對於甜根子草的美麗景致都不覺稀奇，「不就雜草而已」，但這些甜根子草是天生天養，是免費的材料，加上曾文溪沿岸開始施作疏濬工程，讓其它地方的甜根子草長得較少，石子瀨社區就成了離「甜根子草最近」的社區，因此想增加甜根子草的附加價值，就在甜根子草花謝後，到溪畔割了些回家研究。

起初甜根子草整根都軟軟的，經過幾天後，莖的部分開始變硬，讓曾博揚有諸多想法，找了草編及竹編老師一起研究，不過草編法容易碎；竹編法在梗的地方容易破掉，讓曾博揚一度覺得很沮喪，又去溪畔邊割了五、六次甜根子草，好不容易做出除塵小掃把、梗也可綁成小筆筒和杯墊。

在開發文創品的過程中，發現甜根子草的梗依長短排列組合，也可做成小神轎，包上祭神的「蓮花金」也可以取代大量燒金紙的做法，對環境也很友善。