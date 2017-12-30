墾丁車潮增溫甩負評 連假估達8萬人湧入

2017-12-30 10:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今年受到不少負面消息纏身，幾乎被網友說得一文不值，但美麗的風光及歷史，在元旦連假仍吸引眾多人潮，目前南下枋寮路段車潮漸增，警方預估3天可望達到8萬遊客造訪。

枋寮警方一早展開疏導工作，10時許南下車潮漸增，但仍不需進行調撥車道，恆春地區車潮則仍未湧現，預估下午遊客才會開始進入旅宿。

警方表示，目前大型飯店及旅宿這2天都已經客滿，加上揮別夕陽及迎曙光人潮，粗估3天會累積近8萬人潮，呼籲民眾行車保持耐心。