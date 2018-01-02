只要10分鐘！墾丁絕美秘境專屬於你

由龜山步道觀景台望去，是一覽無際的山海美景。（記者許麗娟攝）

2018-01-02 07:30

〔記者許麗娟／屏東報導〕墾丁不是只有大街和沙灘，如果你願意花個10分鐘腳程，也有機會探訪恆春半島令人驚豔的美景。這座龜山步道位在車城後灣的海生館不遠處，來回走上一圈不過750公尺長，加上海拔僅72公尺高，走來輕鬆又能俯瞰車城山、海及田園景致，讓人忍不住驚嘆原來墾丁還有這麼美的地方。

龜山步道又稱頂虎頭山，但其實是一座小丘陵，因視野極佳，自日治時期即是軍事的砲陣地，步道開放之後，讓曾走上觀景台的人都為之驚豔，前半段是木棧階梯，沿路都是蝴蝶、蜜蜂在其中穿梭飛舞，走約10分鐘腳程，即可來到迎曦亭，這座木造涼亭可眺望恆春縱谷平原致，綿延的山巒下是廣闊的田園及農村景色，但再繼續往前步行不久，觀景台的景色更為震撼，三面視野下把車城海灣、保力溪與四重溪出海口、後灣及海生館等景致盡收眼底，海上不時有船隻穿梭，陽光隨著雲層忽隱忽現，坐在石頭上放空心情望著這片自然風光，還真令人捨不得眨眼。

由觀景台旁再往另一條小徑前進，這是一條環狀的路徑，除了可至海生館上方的第二觀景台，亦可通往遺留的軍事坑道，烏黑的坑道雖不長，但這頭穿過、再由那頭走出，多了探秘的樂趣，龜山步道雖然全程約40分鐘走完，但想賴在這些美景前的時間，絕對更長。

龜山步道觀景台，很適合前來賞美景、迎接新年第一天。（記者許麗娟攝）

穿過坑道，另一道可能又接回步道小徑，有尋秘的趣味。（記者許麗娟攝）