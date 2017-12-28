美國來台52年！羅芳華80大壽許願 募款照顧東海音樂系學生

來台逾半世紀，羅芳華美奉獻音樂教育，80大壽生日願望還是保留給最愛的學生。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-28 21:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學音樂系榮譽教授羅芳華從美國來台52年，人生近3分之2的歲月全奉獻給台灣音樂教育，創設東海大學音樂系培育無數音樂人才的她，今年過80歲生日，卻連生日大願都保留給學生，她許願用自己最擅長的音樂募款，要幫系上更換樂器、籌募發展基金，盼助學生好好學音樂。

出生在美國的羅芳華原本已在美國大學教音樂，28歲時突感受到上帝召喚，要她做「特別的事」，她被派到全然陌生的台灣傳教，翻查地圖後，毅然飄洋過海來台，這一待就超過半世紀。

羅芳華52年前到東海大學後，開始教音樂，46年前更創設東海音樂系，她的教學態度嚴謹且嚴格，上她的課不能吃東西；上課時間一到就鎖門，遲到的學生就在門外乖乖等下節課開門，她教學生得體與尊重。

嚴謹的態度讓不少學生「很怕上她的課」，就算有學生被當，她甚至會讓學生明白，「她沒當過學生，是學生自己當自己」，即使嚴格出名，她的教學評鑑分數卻始終居高不下，學生對她又怕又愛。

因為羅芳華心心念念的都是學生，她惜才愛才，積極幫助有天份且肯上進的學生，若學生來自弱勢家庭，她甚至會替學生支付與其他大師上課的費用；早年視聽資料有限，還會自掏腰包購買圖書、樂譜、CD提供全音樂系使用。

寶貴歲月全部奉獻給學生的羅芳華，培育音樂桃李滿天下，68歲時退休，但她沒有選擇回美國，羅芳華說，她的生命因來台而豐富，她的朋友都在這裡，「為何要回去」；逾半世紀的台灣生活與奉獻，讓她跟這裡的人、事、物交織出綿密的情感網，她已把台灣視為落地生根的家。

退而不休的羅芳華目前仍是東海大學榮譽教授，繼續教音樂史與鋼琴，她掛念的永遠是「如何給學生更多」，連她的80歲生日大願，還是要照顧她最愛的學生。

羅芳華說，東海音樂系很多樂器老舊，汰舊換新速度緩慢，有的鋼琴甚至用了越過30年，她許願用自己最擅長的音樂募款，幫系上汰換鋼琴、更新設備，甚至籌募音樂系發展基金，以利設置獎學金，幫助學生學習。

羅芳華號召她教過的不同年代學生，明年元旦先是前進台中國家歌劇院，1月12日再到兩廳院演奏廳舉辦「芳華半世紀．師徒同獻藝」音樂會，要用她的方式繼續照顧東海的學生。