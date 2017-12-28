平權？效益？ 高鐵南延屏東 專家估每年虧2億

台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲分析，交通「平權」的代價是高鐵每年得虧2億。（資料照，記者黃鐘山攝）

2017-12-28 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣爭取高鐵南延，交通部高鐵局評估路線或技術均可行，但高鐵局副局長楊正君坦言，經濟效益稍嫌不足，台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲則分析，交通「平權」的代價是高鐵每年得虧2億。

鄭羽哲在「台灣鐵道暨國土規劃學會」臉書社團撰文，開頭就指出「交通『平權』的代價是高鐵每年得虧2億？！」，鄭羽哲評估，高鐵南延屏東以每日雙向5000人次、每日雙向32班、每小時單向1班計算，成本為32班X17公里X每公里成本1870元，每日101.73萬元，以每日營運成本100萬元計算，每年估算營運成本為3.65億元。收入部分則為5000人次X17公里X每公里營運4.1元= 34.85萬元，以每日營收35萬元計算，每年估算營運收入為1.28億元。

鄭羽哲直稱，以班次、人次預估，高鐵南延屏東每年虧損2億元，換得的是每小時單向1班的高鐵服務，雖然可以節省20分鐘，但到了屏東還要轉乘。鄭羽哲也提出替代方案，像是公路客運成本只有高鐵營運成本的10％，或是強化台鐵班距與密度，「讓民眾用更低的成本，享受近似的便利性」。