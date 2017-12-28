198系所新生人數0 台大4博士班無人註冊

少子化衝擊大專院校新生註冊率。連台灣大學博士班也出現0註冊率。圖為台大畢業典禮。（資料照）

2017-12-28 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕少子女化加上高學歷貶值，不僅大專院系招生成果不佳，本學年全台共有198個系所新生註冊率是0，其中以東部、南部學校，招生情況最為慘澹，連名校博士班也受到衝擊。教育部統計，台灣大學有4個博士班沒有新生註冊。

根據教育部最新公布的大專校院校務資料，以系所別區分的新生註冊率分析，全國162所大專校院，有45校的新生註冊率低於7成，其中9所大學更低於50％，又以台灣觀光學院註冊率29．87％最低。而頂尖大學如陽明大學註冊率竟也低於9成。

事實上，台觀學院於民國102年開始，就被教育部列為專案輔導學校，今年日間部只招到74個學生，招生率僅約4成。

台觀董事會已決議明年除廚藝系外，各系都不再招收新生。9月開學時，便開始轉介學生到鄰近的大專校院，但舊生如果不願轉學，可以原校念到畢業。

《蘋果日報》報導，本學年全台共有198個系所新生註冊率是0，不僅中後段班的技職校院招不到學生，就連頂大都有無人報到的系所。

此外，台大4個博士班完全沒有新生註冊，分別是人類學系、社會學系、分子與細胞生物學研究所、免疫學研究所。成功大學也有4個博士班無人註冊、清華大學、交通大學也有博士班註冊人數掛0。