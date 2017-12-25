前竹山鎮長滿身酒味機上抽菸 航警登立榮班機逮人

前竹山鎮長朱寶珍在馬公機場班機上抽菸，經前座乘客及空服員制止不聽，班機在跑道頭放棄起飛，航警登立榮班機逮人。（民眾提供）

2017-12-25 20:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前竹山鎮長朱寶珍今日在馬公機場班機上抽菸，經前座乘客及空服員制止不聽，導致班機在跑道頭放棄起飛，折返停機坪，高雄航警局馬公航警所員警登機將朱寶珍帶回偵訊。抽菸事件不僅延誤其他旅客行程，朱自己也不能返家，被迫滯留馬公多過一夜。

馬公航警所指出，今日原定下午4時40分起飛的立榮馬公飛往台中8640班機，飛機已滑至機場跑道頭，等待塔臺指示起飛，突然傳出坐前排的朱寶珍在機艙內抽菸，經前座乘客及空服員勸阻無效，機長決定呼叫塔臺滑回停機坪，航警所派員將朱寶珍帶回偵訊。原機在15分鐘後，才順利飛回台中。

據了解，朱寶珍係抵澎參加好友兒子婚禮，連日來受到友人親切招待，今日搭機時仍滿身酒味，但仍順利登機，可能因一時喝酒不察，竟在機艙內公然吞雲吐霧，經其他乘客及空服員勸阻不聽，機長為了安全起見，臨時決定放棄起飛，折返停機坪，由航警人員登機將朱寶珍帶回。

馬公航警所長朱憲忠表示，航警所經過立榮航空通報後，立即登機將朱寶珍帶回，經查朱並未與人發生衝突，將依違反民用航空法119-2條帶回偵訊，裁罰1-5萬元不等。這是馬公航空站開埠以來，首例機上抽菸開罰案例，朱寶珍不僅影響其他乘客返鄉時間，自己也被迫多停留馬公一天，行程也受到延誤。

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