五月天23日開唱 桃捷公司加開末班車

2017-12-23 17:12

［記者謝武雄／桃園報導］天團五月天今天起至明年元月7日，將在桃園國際棒球場舉行11場演唱會；由於桃園國際棒球場就在機場捷運A19站旁，桃園大眾捷運公司除開末班車並建議五迷們，避免回程排隊購票，可預先加值電子票證或購買回程車票；另演唱會期間，桃園市政府也會加強周邊交通管制。

五月天演唱會末班車時刻表如下，

非跨年場末班車（12月23、24、26、27、29、30日；1月1、5、6、7日共10場）

A19體育園區站北上（機場、台北）末班車為晚上12點；南下（環北）末班車凌晨零點16分。A21環北站往台北末班車為晚上11點51分。A1台北站往中壢末班車晚上11點8分。跨年場末班車（12月31日）A19體育園區站北上（機場、台北）及南下（環北）末班車延後至元旦凌晨2點30分。A21環北站往台北末班車延至元旦凌晨2點21分。A1台北站站往中壢末班車元旦凌晨1點22分。

由於跨年場搭乘幾場捷運會出現，一日票無法使用情形，為讓一日票乘客跨年夜搭乘不受限，桃捷公司彈性調整一日票「啟用當日營運時間內有效」規定，旅客於元旦營業時間內進站、出站，只需透過站務人員於詢問處設備確認，其一日票為31日啟用後，即可進出站。