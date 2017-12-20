6年1600公里的提水路 只為獨居長者有水喝

弘道老人基金會黃梨祝（圖右）6年騎了1600公里的路，只為獨居長者莊阿公提水。（記者劉曉欣攝）

2017-12-20 13:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕暖心志工！彰化鹿港的冬天特別寒冷，東北季風冷颼颼颳起，歡喜做老人志工的黃梨祝，每兩個星期就有「提水的愛心旅程」，只為幫獨居長者莊勝吉阿公去加水站載水，連續6年來回共約騎了1600公里的提水路，載了總共18公噸的水，從不間斷！

黃梨祝是弘道老人福利基金會的志工，今年57歲，白天在鞋廠上班，未婚單身的她，父母均已過世，她覺得很喜歡跟老人在一起，選擇投入老人志工服務。

6年前她接下幫莊勝吉阿公提水的工作，因為78歲的莊勝吉未婚獨居，30多年都是在鹿港巷弄租屋而居，本來從事木工，因為年紀太大無法到工廠上班，就改賣青草茶維生，由於租屋處沒有自來水管線，所以他長期都是拉著板車去加水站載水，但70歲先是小中風，提水路變得舉步維艱，今年春天開始洗腎，青草茶也無法再賣了，就靠著低收入補助維持生活。

「現在體力還可以，就會繼續做下去！」黃梨祝笑說，以前阿公賣青草茶，每兩個星期要載6桶水，後來不再賣青草茶，每兩個星期只要載4桶水，她從住家騎著機車出發到阿公家提水桶載水，每次約花40分鐘，也會跟阿公聊聊最近生活情況。

「多謝！多謝！」莊勝吉阿公說，自己以前可以載水，這些年來沒辦法，還好有志工幫忙，專程來幫他提水。

弘道老人會彰化扶老委員會副主委紀慶堂表示，莊勝吉阿公租屋處沒有自來水管線，接管還要花費時間，由於他的公司就在鹿港，平日就要定期請人送桶裝水，未來也一併訂期送桶裝水給莊阿公，讓黃梨祝志工可以省下載水時間，多陪伴莊阿公聊天。