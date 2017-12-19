「台中宮廟信仰傳奇」專書出版 紀錄在地多元信仰

台中出版「台中宮廟信仰傳奇」新書，紀錄在地多元信仰。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-19 21:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民間信仰多元豐富，台中市今日出版「眾神護台中—台中宮廟信仰傳奇」新書，介紹台中14間具代表性宮廟的歷史、傳說及特色等，讓民眾系統性認識台中多元信仰的特色。

台中市文化局指出，文化局104年時曾出版「台中媽祖蔭台灣」一書，介紹中市12座百年風華媽祖廟，今年再整理結合道教宮廟與民間信仰合輯的專書「眾神護台中—台中宮廟信仰傳奇」，用淺顯易讀方式，介紹14座宮廟的神明、緣起、歷史、沿革，以及宮廟的建築格局與文物。

此外，並介紹宮廟附近的旅遊景點，也附簡易地圖，讓外地人能藉由書籍按圖索驥前往各宮廟參拜，並認識多元的信仰文化。

台中市長林佳龍指出，台中媽祖文化興盛，但除媽祖外，也有很多神明在台中受到敬拜，台中宗教文化非常豐富，這本書寫下台中不同信仰的特色，希望促進文化交流，更附上旅遊地圖，相當實用。

文化局表示，新書介紹台中包括南區城隍廟、北屯文昌廟、北區元保宮、西區均安宮、梧棲真武宮、清水紫雲巖、沙鹿玉皇殿、龍井福順宮、大肚永和宮、大里七將軍廟、潭子潭水亭、東勢巧聖仙師廟、台中市六房媽會及烏日賢德宮等14座知名宮廟；宮廟供奉的神明也相當多元，包括城隍爺、文昌帝君、保生大帝、王爺、玄天上帝、玉皇大帝、媽祖、六人一犬的七將軍、魯班公、觀世音菩薩等。