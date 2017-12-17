大家一起來 反空污、抗暖化、救健康大遊行

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（白衣左二）呼籲大家一起參與遊行，反空污保健康。（記者歐素美攝）

2017-12-17 11:37

〔記者歐素美／台中報導〕「煤電骯髒、煤電危險、煤電昂貴！我們要終結一個天空、兩個台灣，反集權、反歧視、反愚民，解決五缺，要好心肝、要好肺、要好腦、要好身體、要好空氣、政院南遷，共體時艱，減煤救健康，節能救台灣。」

台灣健康空氣行動聯盟與10餘個中台灣公民團，上午召開反空污抗暖化大遊行的行前記者會，高呼遊口號，重申這次遊行主題是「別讓中南部成為燃煤犧牲者」，大家不分南北藍綠都是呼吸命運共同體，必需團結起來改變「一個天空、兩個台灣」的不公義，呼籲「減煤救健康、節能救台灣」。

會中同時預告下午遊行的設計與亮點，呼籲眾下午1點到台中市議會廣場集合，一起加入反空污爭好氣的行列，以台灣「NO COAL」 向政府及世界表達台灣人民要求「無煤家園」保健康的訴求。

主辦單位表示，這次遊行訴求，包括行政院南遷、經濟部南遷、環保署南遷、衛福部南遷、立法院南遷；收回中火許可證，落實生煤減四成，中火立刻減煤兩成（2018.1.26前），再逐年減一成；2018年底前，各縣市前30大污染源減排兩成；空品資訊網速增加可即時反映的指標。

這次遊行有多項亮點，包括NO COAL排字空拍、空污隧道、大家船遊街行動劇、空污家籠、萬人點燈除黑霾。空污家籠是指中南部因秋冬霾害嚴重，居民為了健康被迫自囚在室內，家卻成了牢籠，主辦單位特別以中火五根煙囱設計成鏤空大看板，讓參與者可以拍照打卡。萬人點燈除霾害則是在遊行結束後，號召參與者打開手機LED燈，象徵霾除天開，掃除霧霾籠罩與危害健康的恐懼。

遊行活動將於下午1點台中市議會前集結，排字空拍及公民肥皂箱，下午2點從台中市議會出發，穿越空污隧道後，繞行市政北一路、惠中路、台灣大道、文心路返回，全程約兩公里。

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反空污抗暖化大遊行，主辦單位上午10點在台中市議會召開行前記者會。（記者歐素美攝）