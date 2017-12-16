竹東文創藝術村開幕 盼打造青年「創夢基地」

新竹縣政府向鐵路局承租竹東火車站舊宿舍，委託范特喜文創團隊經營，目前有7個藝文團體進駐，活化建物空間。（記者廖雪茹攝）

2017-12-16 18:48

［記者廖雪茹／新竹報導］斥資近1億元改造台鐵舊宿舍的新竹縣竹東文創藝術村，歷經10個月的整備期，今天開幕，免費參觀！有學生、原住民和藝術家進駐，開設咖啡孵化基地、泰雅農市集、人形公仔創作等多元化小鋪，期許活化空間，為在地青年打造「創夢基地」，提供漫步休憩的創意新場域。

位在竹東火車站東側的竹東文創藝術村，緊臨河濱公園，包括遊客服務中心共有10棟建築，佔地約6000多平方公尺，縣府向鐵路局承租後，由交通旅遊處斥資9000多萬元改造完成，文化局在今年3月委託范特喜文創團隊經營，今天由副縣長楊文科和秘書長蔡榮光出席開幕活動。

文化局局長張宜真表示，藝術村現已進駐7個團體，未來發展將緊密串聯竹東在地精神、青創產業扶植、深耕親子活動及國際交流等四大主軸。

其中，新竹縣原住民部落大學師生以尖石鄉八五山為名，開設「853泰雅農市集」，專售竹筒飯、香蕉飯等特色風味餐及部落生產的蔬果，希望傳承傳統手藝，分享原鄉美食好滋味。

「一起灶」是由柿染-徐春景、花布-鄧淑裕、擂茶-徐志淵及影像-黃瑞仁等4名職人，一起打造自己喜歡的生活樣貌。藝術家蔡旭榮的「月桂樹」，以巧思創作人形公仔。在地青年吳界所經營的台灣水色新品牌「舊事生活」，將日常美學以食衣育樂方式呈現。

「中華大學育成中心x工地咖啡孵化基地」以「工地」的概念設計空間，打造新創青年發展的基地；「中華工設x好好學堂」則是展示學生課程的創意裝置、設計作品，提供一個學習與交流的平台。另外，新竹縣立青少年管絃樂團也同步進駐，分享多元音樂。

藝術村入口處的「胖卡專區」，是范文中率領的鄉村ㄅㄨㄅㄨ胖卡餐車於假日進駐，提供年輕人自由發揮潛力。

張宜真說，竹東文創藝術村將不定期規劃各項展演、親子活動及創意市集，希望讓藝術村逐步成為新竹縣的創意之窗。

新竹縣政府文化局表示，竹東文創藝術村發展將緊密串聯竹東在地精神、青創產業扶植、深耕親子活動及國際交流等四大主軸。（記者廖雪茹攝）

新竹縣原住民部落大學師生進駐竹東文創藝術村，開設「853泰雅農市集」，專售部落生產的好物，期許傳承傳統美食手藝，分享原鄉好滋味。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府文化局表示，竹東文創藝術村發展將緊密串聯竹東在地精神、青創產業扶植、深耕親子活動及國際交流等四大主軸。（記者廖雪茹攝）