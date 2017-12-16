龍山寺文創街開幕1週年 柯文哲信心喊話「這個會成功」

2017-12-16 16:46

〔記者黃建豪／台北報導〕閒置多年的捷運龍山寺地下二樓，在去年底由台北市政府打造為文創街，命名為「艋舺龍山文創B2」後，盼打造為自華山與松山之後的台北市第3個文創園區。在12月20日開幕滿1年之前，北市府替龍山文創B2舉辦生日記者會，台北市長柯文哲期許，第一年只吸引40萬人次的龍山B2，要以鄰近龍山寺1年的300萬人次為目標。

龍山文創B2自去年底開幕以來，共有在地文創工作者、設計師、演藝團隊等22個文創團隊進駐，以展覽空間、咖啡店、文創店家等形式呈現，1年來共舉辦154場表演、46場導覽、148場互動體驗活動，統計超過40萬人次參訪。

柯文哲致詞指出，龍山B2在閒置很久後曾打算只做停車場，後來用「外科手段」的方式，去年9月交給文化局，12月就開幕，3個月內一切都是最速件處理，到現在開幕1年，這1年到今天看起來「這個會成功」，龍山寺1年有300萬人次遊客，龍山B2第1年只有40萬，表示還有很大的成長空間，所以今年要以300萬人次為目標開始前進，要有志氣一點。

文化局指出，從12月16日起至12月24日週年慶活動期間，安排〈記憶艋舺特展〉、〈第13屆臺灣歐洲影展〉、「藝起來手作工作坊」等系列活動；〈記憶艋舺特展〉除展示艋舺金創獎入圍的7件作品，更展示艋舺文創工作者運用艋舺的紀事和光景，創作出兼具實用性又富含文化價值的文創產品，呈現出艋舺地區打鐵、活版印刷、蒸籠製作等傳統技藝。

〈第13屆臺灣歐洲影展〉由歐洲經貿辦事處主辦，文化局協辦，其中特別精選來自14個國家14部歐洲影片從16日下午於龍山文創展演廳登場，部分影片獲國際影展獎項肯定，可讓民眾藉由欣賞歐洲電影，認識歐洲國家文化、藝術和語言的多樣性。因座位有限，有興趣的民眾可上粉絲頁報名。

此外，週年慶期間，龍山文創坊主亦推出「藝起來手作工作坊」，部分坊主還特別規劃手作體驗特別版，諸如創意調茶樂、手作排笛、手作花藝卡、耶誕盆花設計、DIY地圖工藝、一日藝術家體驗等周年慶獨享體驗活動，並祭出不同的週年慶文創作品優惠，全區藝文坊好玩體驗活動，不必事前報名，但有些免費，有些會酌收材料工本費。