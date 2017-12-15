中苗共同公告大安溪鐵橋列古蹟 力促舊山線復駛

台鐵舊山線「大安溪鐵橋」被台中、苗栗共同列為古蹟。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-12-15 18:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕位於台中和苗栗交界的舊山線「大安溪鐵橋」具百年歷史，是全台鐵道僅存的3座花梁鋼橋之一，特殊建築工法與古蹟稀少性，近日被台中市與苗栗縣共同列為古蹟，也是首例跨縣市共同公告的文化資產，市府表示將全力促進舊山線復駛。

大安溪鐵橋於1903年興建，1908年竣工，緊鄰苗栗三義第7號隧道南口與台中后里交界，為日治時期運送物產及南北間聯絡的重要橋梁，全長637.39公尺，橋梁為磚石混砌構造體，鋼桁架結構屬「下承式曲弦桁樑」，具歷史文化價值，也表現時代營造技術特色。

台中市文化資產處處長李智富今表示，大安溪鐵橋為花梁鋼橋建築，為全台鐵道僅存的3座之1，符合古蹟稀少性及流派特色標準，具珍貴歷史價值，苗栗縣及台中市提報列入文化資產，並通過文資審議，於上月23日共同公告「台鐵舊山線－大安溪鐵橋」為古蹟。

舊山線橫跨苗栗與台中，起自三義，經勝興、泰安、后里、豐原等地，共有九座隧道、四座鐵橋，被視為是鐵道工藝美學經典，文化部列為台灣世界遺產潛力點之一，但目前已停駛。

李智富指出，未來市府將依《文化資產保存法》及其相關子法輔導台鐵局進行管理維護、修復及再利用，市府並全力促使舊山線復駛，加上泰安車站、勝興車站已分別被台中、苗栗列為古蹟，舊山線龍騰斷橋附近沿線也被苗栗列為文化景觀，兩縣市將共同結合鄰近熱門景點發展觀光。

幹線鐵道文史工作室總幹事馬昌宏說，支持大安溪鐵橋被列為古蹟，鋼架鐵橋在現今鐵道橋樑已不復見，現在新建都是水泥橋，且附近有連續隧道群，富文化歷史和教育意義，該舊山線在1998年停駛，2000年以觀光列車復駛，但3年後又停駛，現在泰安到后里用地解決後，盼能盡快復駛，也希望管理單位維護能保留原味，重現往日榮景。