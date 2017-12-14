樹仁一街打通列開瓶計畫 預計明年初動工

2017-12-14 15:27

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區樹仁一街從延平路到樹林四街路段，雖然全長只有130米，其中有段40米道路未打通，成為地方交通瓶頸，經市議員黃景熙爭取後列為開瓶計畫，目前正在進行協議價購，明年初就可進行道路拓寬工程，屆時可紓解桃園後站地區交通壅塞情況。

黃景熙今天在現場召開說明會，邀請桃園區長張世威及交通局、工務局官員到場說明工程進度及土地徵收情形，附近大豐、福林、福安等里上百位里民也到現場關心。

黃景熙表示，長期以來樹仁一街未打通，對後站交通影響甚大，延平路塞車情況更嚴重，市長鄭文燦上任後，他向市長提出打通建議，經過多次會勘決定列入開瓶計畫，預計今年底就可以完成土地協議價購，並進行產權移轉，明年初就會動工。

工務局用地科長陳慶仁表示，樹仁一街打通列入開瓶計畫，是以公告地價1.2倍徵收，用地費用約需2400萬元，樹仁一街為7米寬道路，打通後可讓樹仁一街可直接從延平路通到樹林四街，對於後站的交通更為方便，待土地取得後明年就可進場施作。

陳慶仁說，徵收土地公告現值為每坪18萬5123元，協議價購的價格則為22萬2148元，所幸14筆土地只有1筆為私人土地，因此土地及地上物拆遷補償約2400萬元，連同工程費用大約在3千萬元左右。