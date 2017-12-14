2018世界花博熱身展 在南區興大園道展出

2017-12-14 14:14

［記者楊政郡／台中報導］2018台中世界花卉博覽會即將展開，台中市水噹噹關懷協會今日在南區興大園道，舉辦一場微型花博「綠意、生活、心花現 」，花團錦簇，讓民眾提早感受花卉藝術之美，在花博前多一處讓附近民眾觀賞、散步、拍照的新熱點。

上午南區區長鍾正光、國光里長陳仁榮、國光社區發展協會理事長洪媚，台中市水噹噹關懷協會理事長、市議員邱素貞等到場。邱素貞說 「綠意、生活、心花現 」活動，都是使用本市在地花卉，有火鶴、文心蘭、百合，且花卉製作成美麗的作品，佈置在園道上，處處驚奇、微妙微肖，活動至12月28日止，在興大路與國光路口的興大園道展示。

現場以花卉藝術造景的活動，結合花博吉祥物，呈現路口意象，打造美麗花園城式樣貌，民眾感受花卉之美，歡迎民眾前來拍照。

邱素貞特別號召大家多支持台中在地花卉，期盼明年5月阿勃勒盛開的時候，市府繼續在興大園道盛大辦理「黃金映象節」，在2018台中世界花博之前，全台中市就充滿花的幸福能量。

區長鍾正光說，2018台中花博除了豐原、后里、外埔3處展區外，台中市29區都可成為花園城市的「好望角」，以花卉藝術造景的活動，支持花卉農業，打造美麗花園城式樣貌。

展場裡有花博吉祥物---樂虎、來虎、虎爸、虎媽、歐米馬等造型，熱鬧參展，非常有趣，值得帶家人一起來觀賞。