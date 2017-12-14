不再是全村最胖！原鄉青年9個月減61公斤

減重前的陳子威。（圖由陳子威提供）

2017-12-14 12:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏東縣原住民鄉的20歲青年陳子威，體重原為141公斤，今年在來義鄉衛生所協助以及媽媽陪減下，減至80公斤，在9個月內瘦了61公斤，足足是1個人的重量；奪下今年屏東縣減重達人冠軍，今天（14日）上午接受縣府表揚。

陳子威來自屏縣來義鄉，受到飲食習慣影響，高中一年級體重就破百，「你怎麼那麼胖？」，他回憶， 身邊常投來異樣眼光，而且時時感覺喘，今年要上大學了，所以3月下定決心減重；媽媽周鳳珠也說，部落村民約1000人，兒子體重直線上升，簡直成了全村最胖的人，加上她自己心臟也不是很好，為了健康，決定陪著兒子一起減重。

身高168公分的陳子威說，以前一餐可以吃2到3個便當，每天到早餐店，一定點上破百元份量的餐點，決定減重後，吃衛生所建議的減餐重，晚餐幾乎不吃，不再喝含糖飲料，也少吃澱粉類食物，第1個月就減了14公斤，接著1週運動3次，每次1小時，熱愛跳韓國美魔女鄭多燕的瘦身操。

期間曾經碰到撞牆期，來義鄉衛生所護理師羅美不斷鼓勵他，媽媽也不斷為他打氣，在母子共同努力下，陳子威不斷進步，媽媽也74公斤減到56公斤；母子今天同台接受屏東縣政府衛生局長李昭仁頒獎表揚。

陳子威說，以前褲子很難買，要穿到48吋腰的褲子，現在可以穿上33吋腰的褲子，體態也變輕盈，奉勸想減重的民眾，先從控制飲食開始，再慢慢加入運動習慣，這樣就不會太痛苦了；他的目標是體重70公斤，還要再減10公斤。