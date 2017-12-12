溯源防治空污 南投藍綠不分黨派

2017-12-12 18:07

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮今日是中部各縣市空氣品質最差的地區，呈現「橘色」警訊，也再度凸顯空污問題，尤其，在代表會提案要求下，公所將率全台之先成立「竹山鎮空污來源監測調查小組」，預計明年元月開始運作，不但將成為社區民眾陳情的平台，也希望藉此達到溯源究責改善空污的目的。

竹山是南投縣唯一綠營完全執政的鄉鎮，鎮長及代表會正副主席都是民進黨，雖然並無重工業，但據環保署空氣品質監測報告，整年空氣品質都十分不好，除了地理位置、氣候等因素，造成台中火力發電廠、雲林六輕而來的污染以外，是否還有其他原因？不但引發各界關注，甚至藍綠陣營也首度打破黨派藩籬，共同正視該問題。

負責籌劃「竹山鎮空污來源監測調查小組」的公所清潔隊長陳東睦指出，該調查小組成員包括公所及縣府官員、民代與專家學者，原則上，總人數將不超過9人，避免人多口雜影響執行效率，且每3個月就空污數值較高的路線、類別、項目等資料，進行交叉比對，以便釐清污染源來自鎮內或鎮外？是否與疏濬揚塵、汽機車排放廢氣、露天燃燒稻草等因素有關？進而協助揪出污染源，共為確保居家環境盡分心力。

縣府環保局長方信雄說，他與縣府秘書長洪瑞智今日也出席行政院空污檢討會議，中央也當場允諾儘速改善台中火力發電廠造成的污染問題，加上國民黨立委許淑華、縣議員蔡宜助爭取在竹山設置的光化學監測站，也預計在明年5月完成設置，屆時，南投縣內空污防治工作將更無死角，並呼籲民眾能遵守空氣污染防制法相關規定，以免受罰。