為大氣球遊行暖身 「花媽」跟著樂旗隊練習

花媽去三信家商樂旗隊排練現場探班（記者王榮祥攝）

2017-12-12 17:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大氣球遊行本週六登場，高雄市長陳菊今天特別委託「花媽」人偶，代替她前往高雄三信家商探班，為參與遊行、加緊練習中的三信樂旗隊打氣，充滿音樂細胞的花媽人偶聽見樂隊演奏美妙音符，也當場跟著舞動有點重的身軀，與樂旗隊一起為大遊行暖場。

邁入第10年的高雄大氣球遊行，本週六將在時代大道登場，為豐富遊行內容，主辦單位首次舉辦南、北表演團體大徵選，脫穎而出的團體將與受邀的在地團體，共同組成超30組、總計上千人的表演陣容，演出「全台年輕舞團千人大搶靚」。

高市新聞局下午偕同花媽人偶，至在地表演團隊之一的三信家商，替加緊練習的樂旗隊加油，新聞局長張家興笑稱，相信高雄團隊表現，一定會比遠道而來的建中、北一女亮麗。

張家興表示，經北高兩地激烈徵選，高校組匯集北一女中、建國中學、啟英高中的熱舞社，混齡組選出來自台北的動手動腳、「逗，JUMP!」，及來自高雄的bik Family舞蹈教室，成為此次遊行的表演團隊。

高雄在地表演團體有樹德家商樂舞旗隊、高雄女中儀隊、立志高中軍儀隊、三信家商樂旗隊、輔英科大及義守大學的競技啦啦隊、鎮陽社區、心路基金會醒獅團。

另有來自屏東的泰可愛森巴鼓隊、大嘴鳥森巴鼓隊、泰武國中森巴鼓隊，來自台北的夢想嘉年華如來佛手花車、台南的長榮大學啦啦隊，現場超過30組表演團體，表演人數動員超過上千位。

花媽人偶跟著樂旗隊樂章舞動身軀（記者王榮祥攝）

三信家商樂旗隊隊員指導花媽吹奏樂器（記者王榮祥攝）