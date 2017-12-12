南投花卉嘉年華16日登場 和服正妹示範賞花拍照術

2017南投花卉嘉年華系列活動記者會，請來和服正妹示範手機拍照。（記者張協昇攝）

2017-12-12 14:50

〔記者張協昇／南投報導〕一年一度的南投花卉嘉年華系列活動，即將於16日登場，南投縣政府今天舉行記者會，宣布將由 「魅力森巴fun埔里」打頭陣，並於信義鄉草坪頭等5大賞花景區設置賞花即時系統，讓民眾以手機掌握即時花況，現場並請來和服正妹示範如何在賞花時以手機自照，拍出人比花嬌的美美照。

2017南投花卉嘉年華主題為「跟著花兒去旅行」，從16日起至2月28日陸續於各花區舉辦系列活動，各郷鎮也有許多賞花祕境值得探訪，南投縣政府今天舉辦記者會造勢，由曼妙的花仙子舞蹈表演揭開序幕。

縣長林明溱致詞時表示，為期兩年個多月的南投花卉嘉年華系列活動，可謂花開全南投，熱鬧整個冬日，由於許多賞花區靠近溫泉鄉，建議民眾也可到埔里、東埔或北港溪等地泡溫泉，規劃賞花兼泡湯行程，紓解一年來的疲憊身心。

南投縣政府觀光處表示，12月6日至明年1月5日，上臉書「樂旅南投」粉絲團玩遊戲並留言邀朋友到南投賞花，就有機會抽中寶麗萊迷你相機；明年1月1日至2月11日，民眾網羅南投各地花卉景緻，於粉絲團提供賞花情報，週週選出最具價值情報一則，送出500元超商禮卷回饋。更多活動請詳見臉書「樂旅南投」粉絲團。