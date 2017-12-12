小學生自製洗碗精籌錢 背後原因有洋蔥

順安國小五年級學生自製「桔利環保洗碗精」，為明年畢業旅行籌措旅費，有同學說，「希望明年參加畢旅的學生能一個都不能少」。（記者張議晨攝）

2017-12-12 14:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉順安國小5年孝班的學生，為讓班上經濟弱勢的同學，明年也能一起出發去畢業旅行，今年12月在老師指導下，利用課餘時間製作環保、無污染的「桔利洗碗精」，並上網販售，大家分工，為畢旅籌措足夠旅費。有同學說，「希望明年畢旅，班上一個都不能少！」

順安國小5年級有忠班、孝班兩班，日前孝班學生想幫助班上經濟弱勢學生，透過賣洗碗精賺取畢旅經費。

活動推出後，受到家長熱烈支持，幫忙收集果皮，沒多久，隔壁的忠班同學也加入其中，讓原本只為幫助弱勢同學的小善舉，擴大成為兩班、45名同學畢旅經費募集。

不過，洗碗精製作起來並不簡單，要收集果皮、去白膜、切塊，還要用酒精泡1週，之後混和清水、起泡劑、裝瓶，工序至少要10天，但活動開始以來，沒人喊辛苦，每天午休甚至犧牲睡覺時間，為洗碗精裝瓶、貼標籤。

班導師劉佩欣笑稱，為了讓洗碗精不斷料，有些小朋友天天吃橘子，或是跟家人上市場撿果皮，連拜拜都要求爸媽只能買橘子，過程中，也養成愛吃水果的習慣。

小小一瓶洗碗精，班上23人各司其職，學生江宇恩還發揮美工專長，設計可愛、討喜的「桔利」標誌，這也成了他第一件接案的作品。

「希望班上同學都能去畢旅！」學生林怡君說，洗碗精雖然做起來很複雜，但大家分工，一起籌措旅費，非常有意義。

校方表示，明年畢旅每人旅費估計需3200元，這次是校內師生首次自動自發籌措旅費，每瓶洗碗精300毫升，售價100元，小孩子甚至提供優惠「買5送1」，至今已成功募得6萬餘元，距離目標已達成一半。