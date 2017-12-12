解決空污 賴揆請各縣市配合7件事

2017-12-12 14:13

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長賴清德今天邀集中南部縣市長，共同研商空污解決問題，賴清德並且請各縣市共同配合7件事，一起解決空污問題。

行政院發言人徐國勇在會後表示，中央請地方配合事項有7項：

第一是改造或汰換鍋爐：請各縣市持續宣導汰換鍋爐補助政策，與經濟部與退輔會研議天然氣管線擴大鋪設作法。徐國勇說，會優先從各個工業區開始。

第二是餐飲業增設油煙防制設備：要加強宣導及督促餐飲業者加裝空氣污染防制設備，並落實操作與維護保養工作現行推動計畫。

第三為紙錢集中焚燒：於辦理減少民俗活動空氣污染之宣導活動時，應以「一尊、三少、一目標」之原則辦理，尊重民俗活動，推動少香、少金、少炮作法，以達到保障信眾與居民健康為目標。

第四是營建及堆置揚塵管制：加強稽查處分工作，並督促業者完成污染改善工作。

第五為稻草露天燃燒：加強稽巡查工作，有效遏阻稻草露天燃燒行為。結合農政單位強化農廢再利用去化。徐國勇說，從空拍機上去看得到，衛星也看得到，環保署長李應元有次在高速公路上就看到了，相關單位也會規劃獎勵措施。

第六是河川揚塵：疏濬工程加強揚塵防制，並加強河川汛期後環境清理。濁水溪，加強。

第七則是柴油車污染改善推動：加速辦理與廣宣汰除1、2期柴油車，與3期柴油車加裝濾煙器補助案。他說，二行程100萬台，希望在108年完成，要趕快汰除1、2期柴油車，3期車加裝濾油器。

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