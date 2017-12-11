小孩越生越少 宜蘭縣今年新生兒數恐創新低

2017-12-11 19:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣老年人口比例高於全國平均，少子化問題卻持續惡化！宜蘭縣出生人口數104年共3437人，創下22年新低，但根據縣府民政處資料，今年1月到11月，全縣只有3066名新生兒出生，每月平均278人，若12月份新生兒數未超過371人，宜蘭縣今年新生兒數恐再刷新歷年最低紀錄。

根據民政處81年起的統計資料，宜蘭縣出生人口數在82年達生育高峰，當年度新生兒數近8000人，但之後一路下跌，僅在89年、101年碰到「龍年」，新生兒數回溫。

104年，宜蘭縣出生人口數僅3437人，平均每月誕生286人，是從81年以來新低紀錄，而全縣近5年出生人口數，也多在3500人左右徘徊。

不過，截至今年11月止，宜蘭僅有3066人出生，每月平均只有278名新生兒，若12月份出生人數未大幅增加，將會創下歷年最低紀錄。

對此，宜蘭縣政府社會處解釋，新生兒胎數下降，低薪環境仍為主因，若夫妻雙方薪資無法負擔育兒費用，生育意願也會降低，另外，年輕人未婚及晚婚，也是造成生育率逐年下降主因。

除收入負擔不起生育費用外，佛光大學公共事務學系副教授許文傑也認為，雪隧通車後，加速宜蘭人口外移，年輕人往台北求學、工作，婚後則在外地設籍，若青年人口留不住，生育數相對也會逐年降低。

他舉例，台北、宜蘭薪資水準差距大，且工作機會也比宜蘭佔有優勢，在台北磁吸效應下，年輕人寧願往外跑，也不願返回宜蘭就業。

許文傑說，要留住青壯年人口，甚至讓他們在宜蘭成家，勢必要增加青年返鄉誘因，例如改善就業及創業環境，提高薪資水平等；再加上廣設公托、育兒設施，才有機會讓年輕人回到宜蘭深根。