馬偕醫院以動物輔助治療 讓失智長者「笑了」

大同老人日照長者與治療犬開心互動。（馬偕醫院提供）

2017-12-11 19:36

〔記者林彥彤／台北報導〕小乖原本是流浪狗，被好心主人收養後，經訓練成為最親善的治療犬，現在在大同日照中心陪伴失智長者，同時也帶給長者笑容。

今天大同老人日照中心與馬偕醫院共同舉行「106年長照2.0預防及延緩失能計畫」成果發表，會中在動物輔導員的帶領下，25名輕度重度失智患者接受12周的輔助治療，成效顯著。

鍾奶奶是一名中度失智症患者，在大同老人日間照護中心已多年，平日大多時間呈現遊走狀態，不會主動與人互動，在鼓勵參與治療犬活動後的第二次，就會對著動輔師和治療犬比「讚」，不僅如此，鍾奶奶也開始有少數的言語表達，臉上也出現久違的笑容。

馬偕紀念醫院長期照護課王昭琪課長表示，失智症患者在中晚期後常見面部表情呆滯，且對週遭事物不再感到興趣，失能現象也逐漸成為照顧上的隱憂。

王昭琪表示，馬偕紀念醫院以大同老人日照中心為據點，採用12週的動物輔助治療方式，讓15位輕度失智長者，以及10位中度失智長者共同參與該項計畫。

王昭琪說，計畫結果顯示，輕度失智長者在認知、肢體、語言及情緒、社交功能上進步率達93%；而中度失智長者以情緒改善表現最佳達90%，其餘依序為肢體、語言及社交功能達80%，較難以改善的認知功能也有70%的進步程度。

馬偕醫院副院長李淑真說，老人人口增加衍生的諸多問題需有長期且完善的規劃與準備，希望以「人犬一家親」的方式，進行長者與治療犬互動計畫，藉以增進失智長者的正向情緒及減少負面感受，同時強化長者的社交互動能力，不論輕度或中度失智長者都有明顯進步。