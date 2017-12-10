黑熊「回家」了！漂流斷掌熊重返「有熊國」展出

去年九月落難的斷掌台灣黑熊做成了標本。（記者花孟璟攝）

2017-12-10 17:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年9月1頭台灣黑熊在颱風大水中漂流、橫死在花蓮縣卓溪鄉拉庫拉庫溪床沙洲上，左右前掌都有舊傷；屏東科技大學推測，死因可能是斷掌導致颱風天攀爬時不小心跌落溪谷頭部撞擊身亡。黑熊屍體由林務局製作成標本，今天回到故鄉「有熊國」花蓮。屏科大教授黃美秀說，她相信這頭黑熊會被發現「是有一些意涵的」，是「牠」希望讓大家知道、一起重視非法狩獵造成的傷害。

台灣黑熊保育協會今起在花蓮玉里鎮「東部台灣黑熊教育館」展出「神秘邂逅-拉庫拉庫溪的台灣黑熊」動物毛皮及骨骼標本首展，為迎接這頭黑熊「回家」；卓溪鄉布農族人由中正部落頭目林水源領唱黑熊「哀悼歌」，以酒及豬肉祭拜，並鳴槍致敬，告慰黑熊的亡靈。

黑熊標本在林務局及花蓮玉里、卓溪各界見證下揭幕，這頭年約10歲的母黑熊，製作成的標本是以2隻後腳「站立」起來，顯得活靈活現，卻仍能明顯看出左前掌「斷掌」。

從現場展出的3D電腦斷層掃描影像圖中也顯示，牠左前掌已完全喪失「被斷掌」，右前掌則缺少第五指的中間指骨、遠端指骨。應該是被非法狩獵的陷阱所傷。

黃美秀也是台灣黑熊保育協會名譽理事長，長年研究台灣黑熊；她說，今天母熊「終於回家了」，某種程度是一個「哀悼」。她感覺「許多事情都有上天的安排」，20年前她在通往大分的古道上認識布農族頭目賴金德，20年後，死去的黑熊又被賴金德發現，進而通報研究人員。她說，今天大家為牠哀悼、也要繼續為牠努力。

黃美秀說，從事台灣黑熊研究20年來共紀錄28頭台灣黑熊，其中3頭在大雪山、25頭在玉山國家公園，但當中有15頭傷殘，傷殘率高達54％。她認為，綜觀台灣黑熊目前全島的分佈範圍越來越小，只有在玉山國家公園、關山野生動物重要棲息環境兩處的數量持續增加，但其他區域都是每況愈下。