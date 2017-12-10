追求人權普世價值發聲 台中世界人權日千人遊行

世界人權日，台中遊行為追求人權普世價值發聲。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-10 16:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣人權文化協會選12月10日世界人權日，在台中市發起踩街遊行，協會理事長何嘉雄指出，人權是普世價值，但李明哲事件再次突顯「沒有國家主權、沒有人權」，盼傳達台灣與世界同步，「追求人權普世價值，建立多元尊重的國家」心聲。

協會下午在國立台灣美術館前美術園道，集結來自教育、性別、環保、原住民、新住民、移工、司法改革等社團近千人共襄盛舉。

何嘉雄說，遊行以「多元、尊重」為題，盼大家學習互重、認知人權是普世價值外，人權更須眾人行動爭取與捍衛；尤其，李明哲事件突顯台灣困境，因不被承認是個國家，「一出國就被糟蹋」，對集體人權的傷害有多大。

何嘉雄說，從參與遊行群眾中看到愈來愈多年輕人站出來爭取不同的人權，台灣的前途就在年輕人的手上，盼喚起更多人行動爭取人權。

獨立創作者nagee帶著以台灣黑狗為形象創作的「台灣犬」偶參與，他說，台灣通過「促進轉型正義條例」，竟有不少民眾無感，反斥責政府不拚經濟，民眾的公民素養令人憂心，挺身而出是希望民眾認清轉型正義追求民主人權，不會影響拚經濟，反能替台灣帶來正面價值。

蔡善雯則替性別人權發聲，她說，包括多元性別、婚姻平權、兩性平權等，到現在仍未落實，以兩性平權為例，男女薪資有別、家務工作分配不均，甚至獲有遺產者仍近7成是男性等，盼台灣社會早日建構出尊重性別平等多元的人權價值。

活動總召蔡智豪指出，遊行提出包括要求落實人權教育、弱勢族群關懷、性別人權、教育選擇權、環境生存權及住民自決權等訴求。