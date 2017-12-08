蓮花寺濕地列地方級重要濕地 竹縣府將與軍方再溝通

2017-12-08 22:10

［記者廖雪茹／新竹報導］針對竹北蓮花寺濕地是否列入地方級重要濕地一案，內政部營建署審議小組日前召開再評定會議，國防部以嚴重影響營區射擊任務使用為由，持不同意立場；但環保團體憂心濕地環境日益惡化，再不維護恐將消失。審議小組最後保留原案，請新竹縣政府和軍方再加強溝通。

荒野保護協會新竹分會協助新竹縣政府，投入蓮花寺濕地的生態調查、維護和復育近20年。新竹分會表示，濕地周邊土石不斷崩落，加上防砂壩蓄積土壤，保護區陸化的缺水問題越來越嚴重，造成旱生植物不斷入侵壓迫保育植物。

此外，濕地雖位在軍事管制區，但近幾年竟陸續發現疑似遭入侵盜採保育植物，所幸志工已分區復育，才避免消失危機。但地方卻盛傳，保育植物有藥效，而引人冒險闖入軍事要塞禁地。

樹黨竹北市民代表許育綸認為，濕地應盡快劃出管制區，移交縣府管理維護。

荒野新竹分會則憂心忡忡地說，軍事管制雖避免外界破壞，但因生長環境日益惡化，再不積極介入，保育植物恐將消失。

縣府農業處表示，縣府每年爭取中央補助，保育蓮花寺濕地多年，也希望列為重要濕地範圍；但因保護區為國防部軍備所管理，將持續與軍方溝通。

農業處表示，蓮花寺濕地位在竹北市貓兒錠段拔子窟小段，建議劃設地方級濕地的範圍，以調查有食蟲植物的陷谷草澤區為主，約1.2公頃。經調查，該區有長葉茅膏菜、小毛氈苔、寬葉毛氈苔及長距挖耳草等4種食蟲植物，其中長葉茅膏菜在台灣本島為僅存的棲地，另有田蔥、桃園草及點頭飄拂草等3種伴生稀有植物。

營建署表示，審議委員尊重權責和管理單位的意見，但考量濕地保育植物的特殊性，決議保留此案，請縣府和軍方持續再溝通。