長榮大學無人機隊「空中分列式」 飛進暨中超驚艷

2017-12-08 20:06

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕與國立暨大附中策略聯盟的長榮大學，今天與經緯航太組無人機隊飛進暨中，「長榮」無人機中心主任陳宗正表示，無人機不是只有玩家拿來亂入空拍，它其實在防災救人、農用、監測都有極大功效，但無人機人才缺乏，需要加快培育腳步。

暨大附中運動會今天請來「神秘佳賓」，即長榮大學無人機隊參加開幕式，包括：直升機型的農噴機、土地調查用的空拍機、進入複雜地形用的空拍機等，機隊還會到司令台前向主席上下飛表示敬禮，而裝有攝影機的無人機也擔負空中攝影紀錄工作，由於暨中學生第一次看到專業型的無人機，對這批「神秘佳賓」大感驚艷。

長榮大學無人機中心主任陳宗正表示，該校今年新設無人機應用學士學位學程，開始無人機操控、設計製造、維修等人才，今日出動的機隊，專業機型是經緯航太公司提供。無人機隊不只製造「很酷」的驚嘆聲，最主要是讓暨中學生了解無人機在民生、救災救人甚至軍事都有很大的功能。

陳宗正也說，無人機已可協助精緻農業進行精準噴藥，也可進行土地調查的空拍，更可在山區進行搜尋，並運送手機基地台讓山區有訊號、緊送送物資到交通中斷地區…，它在生活中扮演的角色愈來愈重要，所以相關人才也必須趕緊培育。

暨大附中校長張正彥則表示，請來無人機隊，要吸引學生對運動會的興趣，也藉此機會也讓學生對無人機有新的認識，果然機隊一飛出，就成為最亮眼的主角。