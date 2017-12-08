台中都更限制最嚴 議員促市府鬆綁

2017-12-08 17:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市議員邱素貞、蕭隆澤今天質詢表示，都市更新容積移轉臨接道路限制，台中要15米以上，台南、高雄則僅8米，台中最嚴、誘因不足，都更速度緩辦，建議市府鬆綁，改善舊市區市容；都發局表示，會與都委會研議調整的可行性。

邱素貞、蕭隆澤說，舊市區內有很多老舊房子，老屋衍生的公共安全問題，備受各界關注，如何加速都市更新也引起討論。不過，民眾常抱怨台中的都更案受限法規，現行容積管制措施太嚴格，導致誘因不足，影響都更進度。

議員又說，目前六都容積移轉規定，台北是基地臨接8公尺以上或其中1條寬度須達12公尺者或繳納代金及所有權移轉；新北是繳納代金及所有權移轉；桃園基地臨接10公尺以上都市計畫道路，台南、高雄則是8公尺以上；台中要15公尺以上，要求最嚴格。

議員建議比照其它縣市，在公平合理的範圍，為台中市都更案鬆綁，放寬都市更新案申請容積移轉臨接道路限制，以鼓勵舊市區建築基地申請都市更新，提升居住環境品質，使大家住得更安全、更舒適。

都發局長王俊傑說明，規定容積移轉的接受基地要15公尺以上，是擔心容積移轉後，會讓當地的人口增加，帶來交通上的衝擊，因此在規定上設定比較謹慎，未來將會與都市計畫委員會進行溝通，研議調整的可能。