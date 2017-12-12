天天吃好料》羅東紅豆湯圓 寒冬暖胃又暖心

一碗熱呼呼的紅豆湯圓，在寒冷冬天暖胃又暖心。（記者張議晨攝）

2017-12-12 08:52

［記者張議晨／宜蘭報導］天氣冷，那就來碗熱騰騰的紅豆湯圓吧！位於宜蘭縣羅東鎮中山路及中正街的交叉路口，有一家專賣紅豆湯圓的老店，靠著一碗熱呼呼的紅豆湯圓，屹立當地超過半世紀；這間老店沒有店名，外觀也不怎麼起眼，卻是老羅東人都熟知的好味道，在寒冷冬天裡，暖胃又暖心。

紅豆湯圓老店，位在羅東市場內，鄰近羅東夜市，入冬以來，氣溫越低，店內人潮反而更為熱絡，有慕名而來的遊客，也有在地老顧客，每天上午9點到晚上9點，76歲的老闆陳武助及兩位女兒總是一刻不得閒。

老闆陳武助50年開始在現址開業，店內僅賣紅豆湯、圓仔湯以及紅豆湯圓3樣甜品，創業56年來，材料堅持當天早晨現做；走進店裡，迎接而來的是著氤氳熱氣，以及撲鼻而來的甜蜜香氣。

陳武助說，他只選用台灣生產的糯米，每天固定將糯米泡水，隔天清晨，再將泡水的純糯米研磨成漿，隨後再把米漿以機器脫水，與蒸熟的「圓仔切」揉成麵團；純糯米揉成的小湯圓，不黏牙，每一顆都吃得出淡淡的糯米香氣及Q彈感。

至於紅豆湯，陳武助也堅持選用台產紅豆，每天一早以慢火熬煮兩小時，將紅豆熬煮成顆粒飽滿的紅豆泥；因紅豆湯及湯圓本身沒有調味，僅靠蔗糖熬煮下的糖水，遠在數公尺外，就聞得到蔗糖香氣，但嚐起來卻甜而不膩。

家住台北的陳先生，正式被這股蔗糖香氣給吸引，一試成主顧。他說，這裡的湯圓口感扎實，紅豆綿密；由於糖水是蔗糖熬煮而成，遠遠都能聞到香氣，有時還能在店外看到蜜蜂「聞香而來」，每次來宜蘭玩，就一定會順路過來嚐一口。

店裡3樣甜點，定價維持35元，銅板價格用料卻給得大方；一杓湯圓、紅豆不計份量裝滿一碗公，若想多吃湯圓或是紅豆，跟老闆說一聲便能「客製化」。陳武助說，雖然近幾年物價上漲，但他捨不得漲太多，薄利多銷，客人吃得開心最重要。

一年365天，陳武助僅在農曆節日休息，現在店裡也交棒給兩位女兒經營，希望讓在地老味道，繼續傳承下去。

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