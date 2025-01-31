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    花蓮車站3人摔跌電扶梯受傷 民眾：扶手停了、階梯還在跑

    台鐵車站電扶梯早上7點49分有3名旅客跌傷，旅客投訴是電扶梯扶手突然暫停，造成重心不穩跌倒。（資料照，記者花孟璟攝）

    台鐵車站電扶梯早上7點49分有3名旅客跌傷，旅客投訴是電扶梯扶手突然暫停，造成重心不穩跌倒。（資料照，記者花孟璟攝）

    2025/01/31 16:01

    首次上稿 15:25
    更新時間 16:01（新增台鐵花蓮運務段說法）

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵花蓮車站上午疑似電扶梯故障，花蓮陳姓民眾投訴，70歲姊姊、姊夫帶姪女到花蓮站趕車要回蘇澳，電扶梯的扶手卻突然停止，但是階梯還在上升，造成姊夫重心不穩往後仰倒、連帶壓到後方姪女及姊姊，最後方的姊姊後腦杓還撞破流血！台鐵花蓮運務段表示，廠商檢修發現電扶梯的黑色扶手帶有異常，下午將派員前往民眾家中慰問關心。

    陳姓民眾投訴，姊姊和姊夫、姪女一家回花蓮過年，今天早上3人到花蓮站搭火車北返，欲搭乘8點01分的211次自強號至蘇澳新站，但到站後搭上電扶梯、不到10秒扶手疑似故障突然停止，由於階梯繼續往上升，走第一個的姊夫整個人重心不穩往後仰倒！

    陳男說，姊夫摔倒後，站在後方穿黃色衣服的姪女、70歲姊姊也被姊夫撞倒，3人跌倒後疊在一起，身上多處擦挫傷，站最後面的姊姊傷勢最重，後腦杓、小腿都受傷流血，行李箱也滑落好幾階，還好旁邊旅客見狀趕上前幫忙。

    陳男說，事情發生後3人被週邊旅客、站方工作人員拉起，上到二樓後還聽到後面傳出尖叫聲，其他旅客告知說「後面還有人也跌倒」！

    陳姓男子表示，3人由於要趕火車，只有留電話給站方，但是姪女在上火車後仔細檢查傷勢「發現媽媽的後腦勺撞到流血」，姪女背部傷痕還有一條一條的電扶梯印子，大過年搭車就受傷實在晦氣，心疼七十歲姊姊、姊夫受到驚嚇，因擔心頭部傷勢，也會進一步到院檢查。

    台鐵花蓮車站站長楊舜安說，經調閱監視器確認，意外發生時間是在上午7點49分，站最前面的男子倒下後，壓到後方2人造成3人摔倒在電扶梯上，站方工作人員聽到動靜，趕忙到場協助將3人拉起，並趕緊關閉電扶梯電源，3名跌倒民眾表示傷勢不嚴重，留下電話後隨即趕火車返家。

    楊舜安說，由於第一時間還無法確認故障狀況，因此先關閉電源，大約半小時內維修廠商趕到車站進行檢修，經重新啟動電源電扶梯正常運作，因此在上午8點半電扶梯恢復使用；請民眾保留就醫相關單據後向花蓮站提出申請，如確認可歸咎於電扶梯故障，將予以賠償。

    台鐵公司花蓮運務段段長許民杰下午表示，經過電扶梯維修廠商進一步檢查，初步發現電扶梯的黑色手扶帶有出現卡住等異常狀況，他今天下午也會到家屬家中了解情況，提供所有必要協助及關心。

    台鐵公司也呼籲旅客，旅客搭乘電扶梯時，建議只站1階、不要同時跨站2階，避免重心不穩，搭乘時避免使用行動電話；隨身小型行李箱可放在比人高一階的位置，攜帶大件行李旅客建議改搭電梯，以策安全。

    今天早上7點49分旅客前往花蓮車站搭車，陳姓民眾投訴，當時電扶梯突然故障，造成3名旅客跌倒，全身多處擦挫傷。（民眾提供）

    今天早上7點49分旅客前往花蓮車站搭車，陳姓民眾投訴，當時電扶梯突然故障，造成3名旅客跌倒，全身多處擦挫傷。（民眾提供）

    花蓮陳姓民眾投訴，今天早上花蓮車站電扶梯突然故障，他的七十歲姊姊頭部摔傷流血。（民眾提供）

    花蓮陳姓民眾投訴，今天早上花蓮車站電扶梯突然故障，他的七十歲姊姊頭部摔傷流血。（民眾提供）

    今天早上7點49分旅客前往花蓮車站搭車，陳姓民眾投訴，當時電扶梯突然故障，造成3名旅客跌倒，全身多處擦挫傷。（民眾提供）

    今天早上7點49分旅客前往花蓮車站搭車，陳姓民眾投訴，當時電扶梯突然故障，造成3名旅客跌倒，全身多處擦挫傷。（民眾提供）

    今天早上7點49分旅客前往花蓮車站搭車，陳姓民眾投訴，當時電扶梯突然故障，造成3名旅客跌倒，全身多處擦挫傷。（民眾提供）

    今天早上7點49分旅客前往花蓮車站搭車，陳姓民眾投訴，當時電扶梯突然故障，造成3名旅客跌倒，全身多處擦挫傷。（民眾提供）

    今天早上7點49分旅客前往花蓮車站搭車，陳姓民眾投訴，當時電扶梯突然故障，造成3名旅客跌倒，全身多處擦挫傷。（民眾提供）

    今天早上7點49分旅客前往花蓮車站搭車，陳姓民眾投訴，當時電扶梯突然故障，造成3名旅客跌倒，全身多處擦挫傷。（民眾提供）

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