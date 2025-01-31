大年初四將湧現北返車潮 公路局統整14地雷路段

蘇花路廊花蓮秀林鄉崇德管制站前的喇叭口路段，北上車流從雙線進入單線路段，今天中午已車多擁擠。（公路局提供）

2025/01/31 16:50

〔記者蔡昀容／台北報導〕明天（2月1日）是大年初四，春節連假進入尾聲，公路局預估將湧現北返車潮，點名14路段恐車多雍塞，建議用路人利用「幸福公路」APP查看即時路況，避開尖峰及壅塞路段。

今天（1月31日）是大年初三，截至下午3時，省道及快速公路部分路段出現壅塞或車多情形，包含台2線基隆至大武崙路段、台3線武嶺橋至大溪路段、台3線名竹大橋至南投紫南宮路段、台61線大山至玄寶大橋及線西至中彰大橋路段、台74線太原至潭子路段等；另台14甲線29K至41.5K昆陽至大禹嶺限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

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明天（2月1日）是大年初四，春節連假進入尾聲。公路局預估將出現北返車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段預估將有壅塞或車多情形，包含台61線竹南及鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線蘇花公路、台74線臺中環線接國3交流道、台88線鳳山至五甲等路段。

觀光風景地區聯外道路亦將壅塞或車多，包含台2線與台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台9線礁溪路段、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班。今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2121班次，疏運3萬7021人；東部國道客運路線共計行駛513班次，疏運1萬1687人。

明天是春節連續假期第8日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有68.82％空位，東部國道客運尚有85.49％空位。公路局表示，歡迎有需求的民眾至各客運業者網站查詢。

春節連假進入尾聲，公路局預估2月1日將湧現北返車潮，點名14路段恐車多雍塞，建議用路人利用「幸福公路」APP查看即時路況，避開尖峰及壅塞路段。（公路局提供）

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