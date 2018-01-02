天天吃好料》東石超大蚵仔煎 滿嘴海鮮甘甜風味

玉花小吃部的蚵仔煎是招牌料理。（記者林宜樟攝）

2018-01-02 08:31

［記者林宜樟／嘉義報導］位於嘉義縣東石鄉的「玉花小吃部」，由來自泰國的新住民陳玉花經營，超大的蚵仔煎和鮮甜海產是特色，20年來累積全台各地客人，每到假日爆滿人潮，總擠滿鄰居們的屋簷，但三年前她罹患癌症，曾中斷營業，常「週休五日」養病，身體復原後，今年小吃部搬移永屯村新址，許多老客人好不容易到小吃部新址，大呼「終於找到妳了」，陳玉花則想告訴客人們「我人還在！」

陳玉花來台灣24年，起初不會煮菜，從炸蚵嗲開始學習料理，每次鄉下辦桌，她在旁聊天觀察師傅怎麼做菜或私下請教，開店後常詢問客人意見，了解料理哪裡需改進，她曾在台61線旁開「50元吃到飽」自助餐店，但根本沒賺頭，笑說「被吃垮」，但也累積不少客人，練出手藝後，到三家村開海產小吃部。

陳玉花經濟並不富裕，玉花小吃部舊址狹小，但鄰居們力挺她，協助裝冷氣，讓她分期付款買冰箱，甚至提供屋簷空地讓她擺桌做生意也不收租金，因沒錢請人手，假日常出現料理好後高喊「上菜囉」！客人自己端盤到對面街道享用的奇景。

玉花小吃部打響名號後，陳玉花卻罹癌接受治療，整整兩年常沒營業，多年心血差點消失，但她「就算化療沒頭髮也要煮」，只要身體好點就開店，「堅持」反而讓她很快的站起來；但舊址廚房設施老舊毀損，不堪使用，在東石靈糧福音中心主任傳道林碧亮的協助下，搬遷至新址，位置寬敞、停車方便，最近假日已有許多主顧回流。

玉花小吃部招牌料理是蚵仔煎、蝦仁煎，鋪上粉漿後打個蛋，新鮮現購的蚵仔、蔬菜大量撒在粉漿上，淋上特製醬汁，一口咬下滿是海洋風味，蚵仔在嘴裡「噴漿」爆發，健康活力滿點。

嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇大啖蚵仔煎說，「東石蚵就是新鮮，就是青！」，看到跟臉一樣大盤的蚵仔煎，「實在太美味，甘甜美麗」；海鮮炒麵則是料多味美，讓人吃的飽飽。

店內料理「活跳蝦」則是來自陳玉花的先生養殖的蝦池現撈，搭配醬汁煮、炒提味，加點辣豆瓣，蝦肉咬下Q彈有勁，鹹、甜比例適中，炒赤嘴、赤嘴湯等，更是必點海鮮料理；「炒蘆筍」則是家中長輩親手種植，清炒後蘆筍香氣撲鼻，清甜可口；由於陳玉花來自泰國，還有東南亞風味的紅咖哩法國麵包等秘密料理，若剛好有製作，幸運的客人就能享用到美味。

陳玉花因曾罹病，體力也較過去減退，兒子曾中泰今年退伍後，返家幫忙小吃部生意並學習母親廚藝，現在蚵仔煎由他負責料理，俐落的手法讓人讚歎。

陳玉花說，新址搬遷後數月，曾有老客人路過才發現，甚至到市區賣蝦遇到客人大呼「妳還在」？「我沒死，我還在。」陳玉花笑說，只希望找不到店的老客人們能夠再回來，「讓老朋友再嘗嘗玉花的料理，是我最大的心願」。

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