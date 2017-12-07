新竹漁港直銷中心臨時攤將整建 改固定式抗風抗鹽棚架

2017-12-07 21:14

［記者洪美秀／新竹報導］新竹漁港直銷中心前的假日攤商，因採非固定棚架，遇到新竹強勁東北季風及颱風，就會出現棚架倒塌及斷柱情形，加上攤商位在直銷中心前，遊客常抱怨行走動線受阻，市府產發處漁業科爭取漁業署6000萬元經費，將進行攤商綠美化整建工程，除採用抗風耐候及抗鹽的固定棚架，也會移到直銷中心旁，並增設公廁及綠美化植栽，明年1月底動工。

市府產發處長吳甲天說，直銷中心前的假日臨時攤商，因採用非固定棚架，常因風勢大或颱風來襲而倒塌斷裂，對攤商做小生意來說，相當不便，加上臨時棚架的樣式簡陋老舊，耐風抗鹽性不足，常有民眾反映被攤位的鐵架絆到，或行走動線不佳，影響走進直銷中心意願。

吳甲天說，漁業科已向漁業署爭取經費進行整建工程，未來將把臨時攤商移到直銷中心旁的空地，並採用固定棚架，加強抗風耐候抗鹽等功能，採統一管理方式，可容納80個攤位，會委由新竹區漁會管理及委外，主要是要符合漁會會員資格等條件，保障漁民生計。

產發處漁業科長謝濬鴻說，新竹漁港直銷中心攤商整建工程委由嶼山工房設計，採固定式棚架加強抗風功能，也搭配周邊景觀，會增設一座公廁，希望將直銷中心前的廣場空出來，除方便遊客進出直銷中心動線，也希望把人潮帶往旁邊國際風箏賽場等景點。

謝濬鴻說，攤商整建工程已進入規劃設計階段，漁業署同意補助4776萬元經費，近期就會上網招標，預計明年1月底、2月初動工，明年底完工啟用。

市長林智堅說，新竹漁人碼頭規劃已逐步實現，除國際風箏賽場已完工，親子沙灘和舊港遊憩區也接近完工，產發處將持續針對直銷中心拉皮整建工程爭取經費，目前第一步已爭取到直銷中心前攤商整建遷移工程，明年完工後，市民到新竹漁港直銷中心，除可購買新鮮漁貨及品嚐新鮮海味漁貨料理，也能輕鬆走到旁邊的假日臨時攤區買東西，一邊欣賞風箏飛揚景像，一邊觀賞落日夕陽。