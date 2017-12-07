關西草莓產季到 農友憂路燈光害影響收成

2017-12-07 16:57

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮草莓本月中起進入產季，但農友莊麗祺卻苦惱草莓田緊鄰路燈遭受光害而欠收，她曾試著「自力救濟」，關掉其中一盞路燈，但又擔心因此引起交通意外，真不知該怎麼辦。關西鎮公所表示，他們將徵詢路權和農政單位的意見，或可配合到他們明年度的路燈汰換計畫，做個一勞永逸的處理。

新竹縣政府農業處表示，類似莊麗祺的苦惱，全縣在竹北、新埔、芎林也有零星的水稻農民反應，但實際的受害面積、損失等，並沒有正式的調查和記錄，畢竟不是全面性的問題，儘管如此，他們接到這類陳情都會會同農改場到場勘查了解。

針對水稻部分，農改場專家建議是否請農民改種對光比較不敏感的品種來因應，至於草莓等，則請路燈所屬的鄉鎮市公所研究，看能否在路燈周邊加裝反光或遮光板等，既不影響道路照明，也不影響農作。

關西鎮公所表示，針對莊麗祺的困擾，他們曾考慮把「危害」最明顯的路燈遷走，因為就算只是做遮光板，也會影響到道路的照明，但118號縣道的路權在縣府，仍須縣府同意、農政單位認為必須才會辦理遷移。

公所主祕吳祥光說，全鎮4000多盞路燈原來不是用水銀燈泡就是用鈉燈泡，近年陸續汰換成比較環保節能的LED燈泡，現在還有2000多盞鈉燈等待汰換。

他說，莊麗祺草梅田旁的是鈉燈泡路燈，因為LED燈泡換上後也被農民反映有相同的狀況，所以公所不打算把剩下的2000多盞路燈換成LED燈，倒是考慮用另1種陶瓷燈，而為免重蹈覆轍，他們正在觀望目前裝設陶瓷燈的鄉鎮市公所後續裝燈後的反應，如果陶瓷燈對植物不會產生前述的光害影響，他們就考慮以此來替換改善。

莊麗祺說，她的草莓田就在118號縣道旁邊，路旁緊鄰著田種有4盞路燈，其中2盞影響比較嚴重，1年有5期花可以收成，她只剩下3期能採收，這麼多年來屢屢陳情都沒有結果，靠近路燈的草莓葉片都長得很茂盛、很高，好像「觀葉」植物一樣，但對作為農民的她來說「有什麼用？」希望公所能改換短波長的燈泡，不然就是裝上遮光板，讓她的草莓遠離光害。

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